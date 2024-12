Berlin - Nach Angaben des Sozialverbands Deutschland (SoVD) müssen immer mehr Menschen an Weihnachten auf einen Christbaum und ein Festmahl verzichten."Das Weihnachtsfest ist für immer mehr Menschen kaum bezahlbar", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Tannenbäume seien so teuer geworden, dass viele in diesem Jahr darauf verzichten müssten. Viele Menschen würden darunter leiden, "dass alles immer teurer wird". "Auch die Lebensmittel kosten so viel, dass das Weihnachtsessen bei Weitem nicht bei allen Menschen in Deutschland so festlich ausfällt, wie man es sich vorstellt."Hinzu komme, dass viele sich Sorgen um die Zukunft machten. "Viele bangen um ihren Arbeitsplatz oder haben Angst davor, im Alter arm zu sein." Auch das Aus der Ampel-Regierung habe dazu beigetragen, dass viele die Zeiten als "unsicher" erlebten.