Surrey, British Columbia, 24. Dezember 2024. Desert Gold Ventures Inc. (das"Unternehmen") (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTC: DAUGF) freut sich, die Bestellung von Herrn Diallo Cheick Ousmane zum Vice President of Exploration, West Africa bekannt zu geben.

Herr Diallo ist ein angesehener Bergbauexperte, der auf mehr als 15 Jahre umfassende Erfahrung in der Exploration und Produktion von Gold und Basismetallen im ertragreichen Birimian Greenstone Belt in Westafrika und im Arabisch-Nubischen Schild in Saudi-Arabien verweisen kann. Während seiner Laufbahn bekleidete er eine Reihe leitender Positionen bei führenden Unternehmen wie Avocet Mining, Centamin und Acacia/Barrick Gold, wo er wertvolle Beiträge für die Branche einbrachte. Insbesondere war er an der Erweiterung der Ressourcen in der Goldmine Inata in Burkina Faso beteiligt. Ousmane hat einen Master-Abschluss in Geologie von der Universität Ouagadougou und ist Mitglied der "Society of Economic Geology" (SEG) und des "Ordre des Géologues du Burkina", was sein Bekenntnis zu professionellen Spitzenleistungen in diesem Bereich unterstreicht.

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass Herr Don Dudek mit sofortiger Wirkung von seiner Position als Direktor zurücktritt, dem Unternehmen aber als Senior Technical Advisor erhalten bleibt.

Don Dudek erklärt dazu Folgendes: "Vor kurzem hat Desert Gold Herrn Diallo Ousmane, einen sehr fähigen Geologen aus Burkina Faso, mit der Leitung seines westafrikanischen Explorationsteams betraut. In den vergangenen Monaten war Diallo mit der Sondierung und Bewertung des Explorationsportfolios von Desert Gold beschäftigt und hat dabei viel Zeit vor Ort verbracht und einen neuen Explorationsplan ausgearbeitet. Infolgedessen übergebe ich die geologischen Zügel an Diallo und werde mich aus meiner Funktion als Lead Technical Director zurückziehen. Derzeit ist der Fokus von Desert Gold auf die Erschließung einer kleinen Goldmine gerichtet; der daraus generierte Cashflow soll für das weitere Wachstum des Unternehmens verwendet werden. Dafür sind allerdings andere Qualifikationen auf Board-Ebene erforderlich, sodass es für mich jetzt Sinn macht, meinen Posten als Direktor zurückzulegen. Ich habe jedoch die Absicht, Desert Gold auch weiterhin als Senior Technical Advisor zu unterstützen. Diese Position hatte ich bereits inne, bevor ich als Direktor bestellt wurde."

Jared Scharf, CEO von Desert Gold, erklärt: "Ich bin Don sehr dankbar, dass er unsere Arbeit im Board in den vergangenen Jahren mit seinen Beiträgen bereichert hat. Gemeinsam konnten wir das Projektportfolio des Unternehmens auf über 440 km2 Konzessionsfläche erweitern und die Ressourcenmarke von einer Million Goldunzen knacken. Darüber hinaus stehen wir kurz vor der Veröffentlichung einer PEA für die kleine Mine, bei der ich optimistisch bin, dass sie uns ein positives Ergebnis bringen wird. Es freut mich sehr, dass Don dem Unternehmen auch weiterhin als leitender technischer Berater zur Verfügung stehen und die geologische und betriebliche Strategie in Westafrika mitbestimmen wird."

Herr Scharf weiter: "Herr Diallo ist die perfekte Ergänzung zu unserem Team. Als leitender Explorationsgeologe, der selbst aus Burkina Faso stammt, wird er in Vollzeitbeschäftigung in der Region tätig sein und den Großteil seiner Zeit in unserem Projekt SMSZ vor Ort verbringen. Sein fundiertes geologisches Wissen über die Region ist für unser Team von unschätzbarem Wert, und ich freue mich sehr darauf, die weiteren Arbeiten gemeinsam mit ihm bestreiten zu dürfen."

Im Namen des Boards,

"Jared Scharf"

___________________________

Jared Scharf

President & Direktor

Über Desert Gold

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das das 440 km² große Projekt SMSZ im Westen von Mali kontrolliert, das nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 8,47 Millionen t mit einem Gehalt von 1,14 g/t Gold (insgesamt 310.300 oz) sowie vermutete Mineralressourcen von 20,7 Millionen t mit einem Gehalt von 1,16 g/t Gold (insgesamt 769.200 oz) enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil www.sedarplus.ca. Website: www.desertgold.ca

Kontakt

Jared Scharf, President & CEO

E-Mail: jared.scharf@desertgold.ca

Tel. Nr.: +1 (858) 247-8195

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem die Schätzungen der Mineralressourcen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, das Ausmaß, in dem Faktoren vorhanden sind, die eine Minerallagerstätte wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem operativen Betrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77920Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77920&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA25039N4084Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18846847-desert-gold-ernennt-diallo-cheick-ousmane-vp-exploration-west-africa