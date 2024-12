Wenn wir die Entwicklung in den USA als Vorbote dessen nehmen dürfen, was bald auch bei uns ansteht, dann sehen Online-Kund:innen angstbesetzten Zeiten entgegen. In den Vereinigten Staaten hat sich Paketdiebstahl zum Hemmschuh des E-Commerce entwickelt. Es gibt auf der anderen Seite des Atlantiks bereits ein Wort für die offenbar zunehmende Zahl an Paketdieben. "Verandapiraten" (Porch Pirates) werden die genannt. Sie entwickeln sich immer mehr zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...