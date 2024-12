Die Weihnachtsüberraschung in den USA gab es 2024 schon am Mittwoch vor Weihnachten. Spekulative Anleger und Investoren hatten sich darauf eingestellt, dass die US-Notenbank die vorweihnachtliche Laune nicht stören würde. Dem war aber nicht so. Notenbank-Chef Powell packte in seiner Rede von Inflation bis zur Zinspause wirklich jedes Thema an, dass Börsianer stören könnte. Der Schock war dann abzulesen am Angstbarometer VIX, dem Pendant zum deutschen VDAX. Binnen zwei Stunden schnellte das Barometer ...

