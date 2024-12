Wer auch 2025 an der Börse gutes Geld verdienen will, der sollte auf eine Kombination aus Momentum-Aktien und Turnaround-Aktien setzen. Warum man bei der Allianz und BASF jetzt schnell sein sollte. Während es bei der Allianz-Aktie 2024 vortrefflich lief und sich das Papier immer noch in einem schönen Aufwärtstrend befindet, warten Anleger bei der BASF-Aktie immer noch auf den ersehnten Turnaround. Für 2025 könnte sich dadurch also eine lukrative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...