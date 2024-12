Die Social-Media-Plattform Bluesky hat am zweiten Weihnachtstag 2024 damit begonnen, eine neue Sektion namens Trending Topics in seine Smartphone- und Web-App einzuführen. Das Feature war von Nutzer:innen sehnlich erwartet worden. Trending Topics, also Themen, die sich eines schnellen Wachstums an Interesse erfreuen, gibt es auf nahezu jeder Social-Media-Plattform - nun auch bei Bluesky, wenn auch vorerst nur als Beta-Funktion. Beim Ex-Twitter X ...

Den vollständigen Artikel lesen ...