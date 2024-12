OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Lindners Flüchtlingsaussage:

"Auch wenn Lindner eigentlich nur auf bestehende Regeln verweist und keinen sofortigen Entzug des Bleiberechts fordert, stößt er dennoch in dasselbe Horn wie mancher Unionspolitiker, der sich bereits in Rückführungsfantasien verstieg, als Assads Sessel noch nicht kalt war. Der Grundtenor ist jedenfalls derselbe: Diktator weg, Probleme weg, Syrer können beruhigt nach Hause gehen. Es ist geradezu zum Haareraufen, dass mit einer solch billigen Argumentation allen Ernstes Politik gemacht wird. Aber was sagt man nicht alles aus Furcht vor einem AfD-Wahlerfolg."/yyzz/DP/he