DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend positiv - Politische Krise belastet in Seoul

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Freitag die positiven Vorzeichen überwogen. In Seoul ging es dagegen mit den Kursen deutlicher nach unten, wofür Beobachter die innenpolitische Krise in Südkorea verantwortlich machten. Insgesamt waren die Umsätze dünn, da die Handelswoche an vielen Börsen der Region wegen der Weihnachtsfeiertage verkürzt war.

An der Tokioter Börse ging es mit dem Nikkei um 1,8 Prozent aufwärts, nachdem die japanische Industrieproduktion im November weniger stark zurückgegangen war als erwartet. Daneben stiegen die Kernverbraucherpreise im Großraum Tokio im Dezember etwas weniger deutlich als angenommen. Auch der schwächere Yen habe die Kurse gestützt, da Anleger auf höhere Unternehmensgewinne spekulierten, hieß es. Die japanische Regierung plant derweil für das neue Fiskaljahr einen Rekordhaushalt. Unter den Einzelwerten stiegen Nidec um 4,1 Prozent. Das Unternehmen plant die Übernahme von Makino Milling Machine für 257 Milliarden Yen (1,56 Milliarden Euro). Makino machten einen Satz von 19,4 Prozent.

Die chinesischen Börsen wurden abermals etwas gestützt von der Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli. Die Gewinne der chinesischen Industrie waren im November weniger stark zurückgegangen als im Oktober. Die Regierung in Peking plant für 2025 eine rekordhohe Ausgabe von sogenannten Special Treasury Bonds, wie Reuters schon am Dienstag unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet hatte. In Schanghai stieg der Composite-Index um 0,1 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong tendierte im späten Handel knapp behauptet.

In Sydney ging es mit dem S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent aufwärts. Hier dürften auch Zinssenkungshoffnungen stützend gewirkt haben, nachdem die australische Notenbank in ihrem am Dienstag veröffentlichten Sitzungsprotokoll für das kommende Jahr eine Lockerung ihrer Geldpolitik in Aussicht gestellt hatte.

In Seoul fiel der Kospi um 1 Prozent. Die Opposition in Südkorea strebt nun auch die Absetzung des Interimspräsidenten Han Duck-soo an.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.261,80 +0,5% +8,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.281,16 +1,8% +18,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.404,77 -1,0% -9,4% 07:00 Schanghai-Comp. 3.400,74 +0,1% +14,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.082,76 -0,1% +17,9% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.766,16 +0,1% +16,3% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.628,57 +0,9% +10,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0409 -0,1% 1,0424 1,0396 -5,8% EUR/JPY 164,27 -0,2% 164,59 163,32 +5,6% EUR/GBP 0,8311 -0,1% 0,8321 0,8295 -4,2% GBP/USD 1,2524 -0,0% 1,2526 1,2533 -1,6% USD/JPY 157,79 -0,1% 157,89 157,11 +12,0% USD/KRW 1.475,72 +1,7% 1.450,45 1.458,20 +13,7% USD/CNY 7,1947 -0,1% 7,2019 7,1991 +1,3% USD/CNH 7,3021 -0,0% 7,3022 7,3048 +2,0% USD/HKD 7,7626 -0,1% 7,7681 7,7665 -0,6% AUD/USD 0,6219 +0,0% 0,6216 0,6247 -8,7% NZD/USD 0,5629 +0,1% 0,5622 0,5650 -10,9% Bitcoin BTC/USD 96.026,90 +0,3% 95.724,60 93.953,40 +120,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,64 69,62 +0,0% +0,02 +0,1% Brent/ICE 73,21 73,26 -0,1% -0,05 -1,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.636,66 2.633,35 +0,1% +3,31 +27,9% Silber (Spot) 29,84 29,85 -0,0% -0,01 +25,5% Platin (Spot) 934,70 939,25 -0,5% -4,55 -5,8% Kupfer-Future 4,13 4,13 -0,1% -0,00 +4,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

December 27, 2024 02:25 ET (07:25 GMT)

