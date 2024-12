NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Marktbeobachter sprachen kurz vor dem Jahresende von einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen, die Kursbewegungen hielten sich in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete zuletzt 73,41 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung stieg um 20 Cent auf 69,82 Dollar.

Im weiteren Handelsverlauf könnten Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA für mehr Bewegung am Ölmarkt sorgen. Am Nachmittag werden die wöchentlichen Daten der US-Regierung zu den Lagerbeständen an Rohöl erwartet. Wegen der Feiertage werden die Daten erst am Freitag veröffentlicht.

Generell bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein bestimmender Faktor für den Ölmarkt. Ein Militärschlag Israels gegen Ziele im Jemen konnte den Ölpreisen zunächst keinen starken Auftrieb verleihen. Israel hat nach wiederholten Raketenangriffen der Huthi im Jemen zuletzt seine Gegenschläge intensiviert.

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz bedroht wichtige Schifffahrtrouten im Persischen Golf. In den vergangenen Monaten hatte die Miliz mehrfach Öltanker beschossen, was die Sorge vor Lieferengpässen auf der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Route verstärkte./jkr/jsl/mis