FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC von 41 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nachdem der Kunststoffkonzern Covestro übernahmebedingt aus dem Dax ausgeschieden sei, kehre an diesem Handelstag der Dialysespezialist in den deutschen Leitindex zurück, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht zwar "hohe Unwägbarkeiten", hält aber das Enttäuschungspotenzial bei FMC im neuen Jahr für "eher gering". Die Trump-Wahl dürfte sich in Summe zudem positiv auswirken. So seien die USA für FMC der mit Abstand wichtigste Markt. Damit würde das Unternehmen klar von geplanten Steuersenkungen dort profitieren./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2024 / 05:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2024 / 07:57 / MEZ

DE0005785802