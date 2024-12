Baden-Baden - An Heiligabend hat es erneut einen neuen Rekord bei der Zahl der Musik-Streams in Deutschland gegeben.Insgesamt seien 927 Millionen Streams getätigt worden, teilte die GfK am Freitag mit. So hohe Zahlen gab es demnach noch nie - es sind noch einmal fast 100 Millionen Streams mehr als im Vorjahr (830 Millionen Abrufe). 2022 wurden 802 Millionen Streams gemessen.Meistgestreamter Song innerhalb von 24 Stunden bleibt "All I Want For Christmas Is You": 6,57 Millionen Mal wurde das Weihnachtslied von Mariah Carey am 24. Dezember 2024 abgespielt (2023: 6,09 Millionen). Dicht dahinter folgt "Last Christmas" von Wham, der auf 6,54 Millionen Abrufe innerhalb eines Tages kommt (2023: 5,74 Millionen). Für beide Titel sind es laut GfK neue Bestmarken.