Brüssel - Die Nato will ihre militärische Präsenz in der Ostsee verstärken. Das kündigte Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Freitag an. Hintergrund ist demnach die erneute Beschädigung eines Unterwasserkabels.Er habe mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb über die laufende, von Finnland geleitete Untersuchung zu möglichen Sabotageakten an Unterseekabeln gesprochen, so Rutte. Er habe dabei seine volle Solidarität und Unterstützung zum Ausdruck gebracht. Die Nato werde die militärische Präsenz in der Ostsee verstärken.Mit dem estnischen Regierungschef Kristen Michal hatte sich Rutte zuvor schon ausgetauscht. Auch dabei hatte er bereits die Bereitschaft erklärt, weitere Unterstützung zu leisten.Am ersten Weihnachtstag war an dem Stromkabel Estlink 2 zwischen Finnland und Estland eine Störung festgestellt worden - die Finnen gehen derzeit von einem Sabotageakt aus.