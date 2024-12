Zürich - Das Geschäft am Devisenmarkt verläuft zum Wochenschluss in ruhigen Bahnen. Händler sprechen von einem ausgedünnten Handel. Viele Marktteilnehmer seien feiertagsbedingt abwesend. Das Euro/Franken-Paar notiert gegen Mittag bei 0,9377 und damit leicht höher als am Morgen (0,9367) wie auch gegenüber dem Stand am Nachmittag des 24. Dezember (0,9365). Beim Dollar/Franken-Paar halten sich die Änderungen ebenfalls in Grenzen: Aktuell wird es zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...