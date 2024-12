LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Freitag nur etwas zurückgefallen. Im Mittagshandel wurde eine Feinunze des Edelmetalls (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2,629 US-Dollar gehandelt und damit etwa 4 Dollar niedriger als am Vorabend.

Insgesamt hat sich der Goldpreis allerdings nach den Schwankungen infolge der jüngsten Leitzinssignale der US-Notenbank Fed wieder stabilisiert und liegt aktuell auf dem Niveau, das er vor den Fed-Äußerungen hatte. Das Rekordhoch von Ende Oktober bei 2.790 Dollar liegt aber noch etwas entfernt.

Die US-Notenbank Fed hatte in der vergangenen Woche signalisiert, dass die Zinsen im kommenden Jahr weniger stark gesenkt werden dürften, als bisher erwartet. Dies hatte den jüngsten Anstieg des Goldpreises beendet und die Notierung zeitweise deutlich belastet. So sprechen weniger Zinssenkungen für höhere Renditen an den Anleihemärkten, was wiederum eher negativ für den Goldpreis sein kann, denn dann wird die Goldnachfrage eher gedämpft - weil Gold selbst keine Zinsen abwirft.

Im weiteren Handelsverlauf wird am Markt nicht mit stärkeren Preisbewegungen beim Gold gerechnet. In der Eurozone und den USA stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender, die für neue Impulse sorgen könnten./jkr/jsl/mis