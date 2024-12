NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind mit Verlusten in den letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Freitag um 0,65 Prozent auf 43.043,91 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich gleichwohl ein moderates Plus an.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel am Freitag um 1,23 Prozent auf 5.963,42 Punkte. Für den nahe seines Rekordhochs notierenden, technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,90 Prozent auf 21.354,10 Punkte nach unten.

Der Handel am Aktienmarkt war davon geprägt, dass die meisten Investoren die Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen haben. Am Rentenmarkt bewegte sich die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen auf einem Mehrmonatshoch, was vor allem bei den in diesem Jahr stark gelaufenen Technologiewerten auf die Stimmung drückte. Denn steigende Zinsen machen zukünftige, aber sehr ungewisse Gewinne, wie sie von stark wachsenden Tech-Konzernen in Aussicht gestellt werden, aus heutiger Sicht weniger wertvoll.

Angetrieben wurden die Anleiherenditen durch jüngst veröffentlichte, robuste Konjunkturdaten. Am Donnerstag waren die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung unerwartet gefallen. Die Daten dürften die Erwartungen auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank eher dämpfen. Die Fed hatte in der vergangenen Woche bereits weniger Verringerungen in Aussicht gestellt./la/he

