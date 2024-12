New York - Die US-Börsen sind mit Verlusten in den letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Freitag um 0,65 Prozent auf 43.043,91 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich gleichwohl ein moderates Plus an. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel am Freitag um 1,23 Prozent auf 5.963,42 Punkte. Für den nahe seines Rekordhochs notierenden, technologielastigen Nasdaq 100 ging es ...

