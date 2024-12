New York - Die US-Börsen sind mit teils deutlichen Verlusten in den letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Freitag um 0,98 Prozent auf 42.900,39 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich gleichwohl ein kleines Plus an. Trotz der jüngsten Verlustserie nach dem Rekordhoch des bekanntesten Wall-Street-Index Anfang Dezember können sich die Anleger insgesamt über ein gutes Börsenjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...