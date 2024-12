Macht Trump Krypto wieder groß? Wie Trumps Aussagen die Krypto-Landschaft verändern könnten!

Anzeige / Werbung

Erinnern Sie sich, als Amazon nur ein Online-Buchhändler war? Oder als Netflix DVDs aufgab und ins Streaming-Geschäft einstieg?

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Manchmal führen die gewagtesten Unternehmenswandel zu den größten Chancen für Investoren, die frühzeitig darauf setzen.

Nun bahnt sich etwas ähnlich Ambitioniertes in den Kryptowährungsmärkten an…

Eine Überraschung aus der Politik!

Bevor wir ins Detail gehen, ist es erwähnenswert, welche politische Figur gerade für Gesprächsstoff in der Kryptoszene sorgt: der gewählte US-Präsident Donald Trump. Zwar äußerte sich Trump in der Vergangenheit skeptisch gegenüber digitalen Währungen wie Bitcoin, doch aktuelle Entwicklungen zeigen einen Stimmungswandel, den viele als eine Art Befürwortung der Branche interpretieren. Hochkarätige Aufmerksamkeit aus Wirtschaft und Politik signalisiert oft eine zunehmende Akzeptanz - und kann somit ein bullischer Impuls für den Markt sein.

NextGen Digital Platforms' Wandel mit Durchschlagskraft

NextGen Digital Platforms, ein kanadisches Technologieunternehmen, hat soeben einen der wohl strategischsten Unternehmenswandel für 2024 bekannt gegeben: Zusätzlich zu seinem KI- und E-Commerce-Geschäft wird es Nordamerikas ersten diversifizierten Krypto-Stellvertreter anbieten. Das Timing könnte kaum besser sein, denn prominente Diskussionen - von Mediengrößen bis hin zu politischen Akteuren wie Trump - lenken verstärkt Aufmerksamkeit auf Kryptowährungen.

Die Marktlücke, die alles veränderte

Der 18. Dezember markierte einen Wendepunkt in den Kryptomärkten.

Während Bitcoin weiterhin für Schlagzeilen sorgte, stellte Solana still und leise alle bisherigen Rekorde in den Schatten - mit 66,9 Millionen Transaktionen an nur einem Tag. Das Netzwerk übertraf damit sämtliche anderen großen Blockchains zusammen.

Für die meisten Investoren war das nur ein weiterer Krypto-Meilenstein. Für NextGen Digital Platforms (ISIN: CA65290F1080; WKN: A40KLQ) jedoch war es die Bestätigung einer Strategie, die bereits Monate zuvor in Gang gesetzt wurde.

Ein Muster, das jeder sehen könnte, aber kaum jemand bemerkt

Die Daten zeigen Erstaunliches:

Solanas Plattform stellte nicht nur Rekorde auf - sie demonstrierte ein institutionelles Leistungsniveau in großem Maßstab. Mit 8,312?Mrd.?$ an Total Value Locked und einer Stablecoin-Marktkapitalisierung von 4,972?Mrd.?$ bewies das Netzwerk, dass es das Potenzial für ernsthafte Finanzinfrastruktur hat.

Die jüngste strategische Expansion von NextGen scheint genau auf diese Marktdynamiken abgestimmt zu sein. Während Bitcoin jenseits der Marke von 97.000?$ notiert und Investmentfirmen auf Single-Asset-Krypto-Produkte setzen, erkannte NextGen etwas viel Wertvolleres:

Einen Weg, Investoren über ein einziges börsennotiertes Unternehmen regulierten Zugang zu drei der dynamischsten Kryptowährungen zu bieten.

Über klassische Krypto-Strategien hinaus

NextGens Ansatz ist im Digital-Asset-Markt ein Novum.

Statt sich wie viele andere auf eine einzige Kryptowährung zu konzentrieren, bauen sie etwas noch nie Dagewesenes - regulierten Zugang zu drei sorgfältig ausgewählten digitalen Assets, die jeweils ihre eigene Marktstellung haben:

Solana : Die Hochleistungs-Blockchain, die mehr Transaktionen abwickelt als alle großen Chains zusammen

XRP : Das Schwergewicht im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen, das im November um 464 ? % zulegte

Dogecoin : Der etablierte Digital-Asset, der seine Meme-Vergangenheit hinter sich lässt und dank vorhersehbarer Inflationsrate bei traditionellen Investoren Anklang findet

Doch was diese Strategie besonders macht, ist, dass NextGen nicht bei null anfängt. NextGen Digital Platforms (ISIN: CA65290F1080; WKN: A40KLQ) betreibt bereits zwei erfolgreiche Technologie-Unternehmen - eine wachsende KI-Hardwareflotte (Cloud AI Hosting) sowie eine etablierte E-Commerce-Plattform.

Wenn sich Marktdynamiken fügen

Aktuelle Marktdaten bestätigen NextGens Vision:

Die Krypto-Aktivität erreicht Höchststände, mit 220 Millionen aktiven Adressen

Institutionelle Investoren suchen zunehmend regulierten Zugang zu digitalen Assets

Die traditionelle Finanzwelt ringt mit Verwahrung und Compliance bei Kryptowährungen

Der Ansatz von NextGen löst diese Herausforderungen durch ein reguliertes, börsennotiertes Vehikel, das die Kluft zwischen traditionellem Markt und digitalen Assets überbrückt.

Optimistische Signale von allen Seiten

Zugleich sagen Marktbeobachter, dass prominente Persönlichkeiten - ob Tech-Milliardäre, Prominente oder gar politische Führer wie Trump - die Aufmerksamkeit weiter auf Kryptowährungen lenken. Solche Fürsprachen können die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit verändern und den Zustrom von Kleinanleger- und Institutionenkapital beschleunigen. Dieses Mainstream-Interesse kann Kryptos wie Bitcoin, Solana, XRP und Dogecoin noch stärker in Alltagsdiskussionen bringen und damit den Marktwert insgesamt befeuern.

Die Chance, die vor uns liegt

Für Investoren, die an der Krypto-Revolution teilhaben wollen, bietet NextGen Digital Platforms (ISIN: CA65290F1080; WKN: A40KLQ) eine seriöse Option. Die Kombination aus operativer Technologieexpertise und strategischem Krypto-Engagement positioniert das Unternehmen an vorderster Front eines aufstrebenden Marktes.

So wie Amazons Wandel vom Buchhändler zum "Everything Store" für enorme Aktionärswerte sorgte, könnte auch NextGens Transformation vom Technologieunternehmen zum diversifizierten Krypto-Stellvertreter einen ähnlichen Wendepunkt darstellen.

Timing ist alles!!

Die Transformation findet genau jetzt statt. Während die Krypto-Adoption weiter Rekorde bricht, können Unternehmen, die regulierten, professionellen Zugang schaffen, von diesem Wandel stark profitieren. Während die Wall Street noch aufholt, hat NextGen Digital Platforms (ISIN: CA65290F1080; WKN: A40KLQ) bereits die Voraussetzungen für das geschaffen, was zum neuen Standard für Krypto-Investments werden könnte.

Und durch das wachsende Interesse prominenter Persönlichkeiten wie Trump erscheint das Gesamtbild für den Kryptomarkt so bullisch wie nie zuvor. Mit zunehmender Aufmerksamkeit, vor allem für Unternehmen mit einer breit gefächerten Strategie, könnte das Aufwärtspotenzial sich noch weiter beschleunigen!

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN. DIE FOLGENDEN HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE MÜSSEN GELESEN UND VERSTANDEN WERDEN UND SIE MÜSSEN DEN ENTHALTENEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN, BEVOR SIE UNSERE ARTIKEL LESEN.

Wir beschäftigen uns mit Werbung und Verkaufsförderung für Unternehmen. Alle von uns veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Weder die dargelegten Informationen noch die darin enthaltenen Aussagen, Meinungsäußerungen oder sonstigen Inhalte stellen direkt oder indirekt eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Weder der Eigentümer von Machai Capital Inc. noch eines seiner Mitglieder, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer oder Mitarbeiter sind lizenzierte Broker-Dealer, Kontovertreter, Market Maker, Investmentbanker, Anlageberater, Analysten oder Underwriter. Die Anlage in Wertpapiere, einschließlich der Wertpapiere von Unternehmen, die auf dieser Website vorgestellt oder besprochen werden, ist für Personen gedacht, die ein hohes Risiko eingehen. Zuschauer sollten immer einen lizenzierten Wertpapierprofi konsultieren, bevor sie Wertpapiere eines Unternehmens kaufen oder verkaufen, das auf Machai Capital Inc. vorgestellt oder besprochen wird. Aufgrund des spekulativen Charakters der vorgestellten Unternehmen ist es möglich, dass die gesamte Investition eines Zuschauers verloren geht oder beeinträchtigt wird. Denken Sie daran, niemals in die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens zu investieren, es sei denn, Sie können es sich leisten, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Darüber hinaus ist die Anlage in Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung äußerst spekulativ und mit einem äußerst hohen Risiko verbunden. Machai Capital Inc. gibt keine Empfehlung ab, dass die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens von Besuchern gekauft, verkauft oder gehalten werden sollten, die über diese Website etwas über die profilierten Unternehmen erfahren.

Angenommen, NextGen Digital Platforms ist als "Unternehmen" definiert:

Die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotiertes Unternehmen und seine Abhängigkeit von einem Markt, der durch schnelle technologische Veränderungen gekennzeichnet ist, machen die Vorhersage zukünftiger Geschäftsergebnisse schwierig oder unmöglich. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen vierteljährlich oder jährlich ein Umsatzwachstum erzielen kann oder dass die erzielten Einnahmen gesteigert oder aufrechterhalten werden können. Darüber hinaus kann das Unternehmen seine Betriebskosten erhöhen, um höhere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, seine Vertriebs- und Marketingbemühungen zu steigern, Vertriebskanäle zu entwickeln, seine Kundenbetreuungskapazitäten zu erweitern und seine Verwaltungsressourcen in Erwartung künftigen Wachstums zu erweitern. In dem Maße, in dem Erhöhungen dieser Ausgaben höhere Einnahmen vorausgehen oder nicht in der Folge darauf folgen, würden sich das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens erheblich negativ auswirken.

Das Unternehmen verfügt nicht über eine Historie der Erträge und des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit, und es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens eine langfristige Marktakzeptanz erreichen oder aufrechterhalten. In dem Maße, in dem das Unternehmen in zukünftigen Perioden einen negativen Cashflow aufweist, muss das Unternehmen möglicherweise einen Teil seiner Barreserven zur Finanzierung dieses negativen Cashflows bereitstellen. Das Unternehmen ist daher zahlreichen Risiken ausgesetzt, die für Unternehmen in der Anfangsphase üblich sind, darunter Unterkapitalisierung, Liquiditätsengpässe, Einschränkungen hinsichtlich Personal, finanzieller und anderer Ressourcen sowie fehlende Einnahmen. Soweit dem Unternehmen bei der Entwicklung und Erweiterung seines Geschäfts erhebliche Kosten entstehen, kann es für das Unternehmen schwieriger werden, künftige Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen kann in Zukunft erhebliche Verluste erleiden und mit unvorhergesehenen Kosten, Schwierigkeiten, Komplikationen, Verzögerungen und anderen unbekannten Ereignissen konfrontiert werden. Dementsprechend ist das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage, die Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass es dem Unternehmen gelingen wird, eine Rendite auf die Investition der Aktionäre zu erzielen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss vor dem Hintergrund der frühen Geschäftsphase berücksichtigt werden.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken lesen Sie bitte die fortlaufenden Offenlegungsdokumente des Unternehmens, die jeweils im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abgelegt sind.

Für einen umfassenderen Überblick über die Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von NextGen Digital Platforms. Clesen Sie bitte die kontinuierlichen Offenlegungsdokumente von NextGen Digital Platforms die jeweils im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgelegt sind.

BEZAHLTE WERBUNG. Bei dieser Mitteilung handelt es sich um bezahlte Werbung zwischen Wall Street Online/Smartbroker Holding AG und Machai Capital Inc. und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Diese Entschädigung stellt einen großen Konflikt mit unserer Fähigkeit dar, unvoreingenommen zu sein. Diese Mitteilung dient ausschließlich Unterhaltungszwecken. Investieren Sie niemals allein aufgrund unserer Kommunikation.

AKTIENBESITZ. Der Eigentümer von Machai Capital Inc. kauft und verkauft möglicherweise Aktien dieses Emittenten zum eigenen Vorteil. Aus diesem Grund betonen wir, dass Sie eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen und den Rat Ihres Finanzberaters oder eines registrierten Broker-Händlers einholen, bevor Sie in Wertpapiere investieren. Diese Beziehung und die von uns zu erhaltende Vergütung stehen in einem großen Konflikt mit unserer Fähigkeit, unvoreingenommen zu sein.

Einige Inhalte dieser Website enthalten zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1993 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen über das erwartete kontinuierliche Wachstum eines Unternehmens und den Wert seiner Wertpapiere. In Übereinstimmung mit den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 wird hiermit darauf hingewiesen, dass hierin enthaltene Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen und alles andere als historische Informationen enthalten, Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich auf die tatsächlichen Geschäftsergebnisse eines Unternehmens auswirken können . Die tatsächliche Leistung eines Unternehmens kann erheblich von der Leistung abweichen, die in den auf dieser Website oder den darin enthaltenen Websites genannten zukunftsgerichteten Aussagen oder Ankündigungen beschrieben wird. Zu den zu berücksichtigenden Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören: die Größe und das Wachstum des Marktes für die Produkte des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kapitalbedarf kurz- und langfristig zu finanzieren; Preisdruck; unvorhergesehene und/oder unerwartete Umstände bei Ereignissen; usw. sowie die Risikofaktoren und andere Faktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt sind. Allerdings ist die Leistung eines Unternehmens in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Im Allgemeinen stammen die Informationen zu einem auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmen aus öffentlichen Quellen. Machai Capital gibt keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten oder besprochenen Informationen. Zuschauer sollten sich nicht ausschließlich auf die Informationen verlassen, die sie über unsere Website oder in Mitteilungen erhalten, die von unserer Website stammen. Betrachter sollten die von uns bereitgestellten Informationen zu den profilierten Unternehmen als Ausgangspunkt für weitere unabhängige Recherchen zu den porträtierten oder besprochenen Unternehmen nutzen, um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung über die Anlage in die Wertpapiere dieser Unternehmen zu bilden. Die von den profilierten Unternehmen gemachten Sachverhaltsaussagen oder Ähnliches gelten zum angegebenen Datum und können ohne Vorankündigung geändert werden. Machai Capital Inc. ist nicht verpflichtet, die bereitgestellten Informationen zu aktualisieren. Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind nicht für Fehler und Auslassungen verantwortlich. Von Zeit zu Zeit werden bestimmte Inhalte auf dieser Website von unseren Mitarbeitern oder Dritten verfasst und veröffentlicht. Zusätzlich zu Informationen über unsere profilierten Unternehmen enthält unsere Website von Zeit zu Zeit die Symbole von Unternehmen und/oder Newsfeeds über Unternehmen, die von uns nicht profiliert werden, sondern lediglich bestimmte Aktivitäten im Micro-Cap- oder Penny-Stock-Bereich veranschaulichen Markt, den wir hervorheben. Zuschauer werden darauf hingewiesen, dass alle Analyseberichte und Newsfeeds ausschließlich zu Informationszwecken herausgegeben werden. Alle geäußerten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es ist auch möglich, dass eines oder mehrere der auf dieser Website besprochenen oder profilierten Unternehmen bestimmte oder keine Aussagen auf der Website nicht genehmigt haben. Machai Capital Inc. ermutigt die Zuschauer, die auf dieser Website erhaltenen Informationen durch unabhängige Recherchen und andere professionelle Ratschläge zu ergänzen. Der Inhalt dieser Website basiert auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, deren Richtigkeit wir jedoch nicht garantieren und nicht den Anspruch erheben, eine vollständige Aussage oder Zusammenfassung der verfügbaren Daten zu sein. Websites Dritter und andere Informationen Diese Website bietet möglicherweise Hyperlinks zu Websites Dritter oder Zugriff auf Inhalte Dritter.

Machai Capital Inc, seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind weder für Fehler und Auslassungen verantwortlich, noch kontrolliert, unterstützt oder garantiert Machai Capital Inc den Inhalt solcher Websites. Machai Capital Inc. kontrolliert, befürwortet oder garantiert den Inhalt solcher Websites nicht. Durch den Zugriff, die Anzeige oder die Nutzung der Website oder der von der Website ausgehenden Mitteilungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Inhalte, zugehörige Links, Ressourcen oder damit verbundene Dienste verantwortlich sind eine Website eines Drittanbieters. Sie stimmen außerdem zu, dass Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, die mit Ihrer Nutzung von Inhalten Dritter verbunden sind. Links und Zugriff auf diese Websites werden ausschließlich zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt. Machai Capital Inc. nutzt Dritte, um Informationen an Abonnenten weiterzugeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA65290F1080