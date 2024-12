Mit diesem Gerät könnte so gut wie jeder der Profiturnerin Simone Biles Konkurrenz machen. Man muss sich nur trauen, einzusteigen. Im Jahr 2024 haben Exoskelette die ersten Babyschritte gemacht. Mehrere Modelle sind in Entwicklung, einige lassen sich auch testen und manche sind sogar schon frei erhältlich. Noch etwas viel rudimentärer sieht dagegen das aktuelle Projekt des Tokyo Institute of Science aus. In einem Youtube-Video präsentiert das Suzumori ...

Den vollständigen Artikel lesen ...