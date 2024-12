Berlin - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung gefordert und dabei perspektivisch ein Alter von 68 Jahren genannt."Wir sollten das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung koppeln. Das bedeutet nicht gleich ein Renteneintrittsalter von 70", sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wenn wir die aktuellen Prognosen zur Lebenserwartung heranziehen, würde das Renteneintrittsalter ab 2031 in den dann folgenden zehn Jahren noch mal um etwa ein Jahr steigen. Also auf 68 Jahre."Grimm warnte die nächste Bundesregierung davor, das Rentenniveau bei 48 Prozent festzuschreiben. "Das würde dazu führen, dass die Rentenbeiträge weiter steigen - eine immer größere Belastung der Erwerbstätigen", sagte die Wirtschaftsweise weiter. "Die Festschreibung des Rentenniveaus wäre auch eine Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, weil dadurch die Arbeitskosten steigen."