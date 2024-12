BERLIN (dpa-AFX) - Das Geschäft mit Bio-Lebensmitteln in Deutschland hat nach einem Dämpfer während der hohen Inflation voraussichtlich weiter zugelegt. "Die Umsatzzahlen der ersten neun Monate 2024 deuten auf ein Gesamtwachstum des Öko-Marktes von über fünf Prozent hin", heißt es in einem Marktbericht des Deutschen Bauernverbands zum Jahreswechsel, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Wachstum nähere sich früheren durchschnittlichen Zuwachsraten von sieben bis acht Prozent pro Jahr an.

Größeres Plus bei verpackten Bio-Waren



Ein starkes Wachstum gab es demnach vor allem bei verpackten, länger haltbaren Bio-Waren, zu denen etwa Nudeln, Müslis, Gebäck und andere Fertigprodukte gehören. Das liege nach Einschätzung von Branchenexperten darin begründet, dass in den klassischen Supermärkten "die Breite des Sortiments von Ökolebensmitteln gewachsen ist", heißt es im Bericht.

Das Bio-Frischesortiment, das zuvor die Wachstumsraten angeführt hatte, habe nach Marktforschungsdaten hingegen einen kleineren Umsatzanstieg verzeichnet. Dazu gehören Milchprodukte, Fleischwaren, Obst und Gemüse.

Der lange erfolgsverwöhnte Bio-Markt in Deutschland war 2022 erstmals ins Minus gerutscht. Von einer Kaufzurückhaltung bei teureren Lebensmitteln in der hohen Inflation waren auch Bio-Produkte berührt, die meist etwas mehr kosten. Der Markt erholte sich aber bereits wieder. Der Umsatz 2023 stieg laut Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft um fünf Prozent auf 16,1 Milliarden Euro./sam/DP/stk