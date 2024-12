FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Nach einem fast 20-prozentigen Anstieg des Dax im laufenden Jahr wird der Leitindex am Montag wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte das Börsenbarometer am Montag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 19.950 Zählern moderat im Minus. Geringe Handelsumsätze könnten allerdings bei Einzeltiteln für erratische Kursausschläge sorgen.

"Mit dem heutigen Börsentag geht für den Dax ein äußerst erfolgreiches Börsenjahr 2024 zu Ende", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Die Blicke der Anleger seien bereits auf das kommende Jahr gerichtet, das turbulenter zu werden verspreche als 2024./bek/mis