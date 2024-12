DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Frankfurt findet nur ein verkürzter Handel bis 14 Uhr statt. In Moskau bleibt die Börse wegen der Neujahrsferien geschlossen.

DIENSTAG: In Amsterdam, Brüssel, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Paris, Singapur, Sydney und am US-Anleihemarkt findet wegen Silvester nur ein verkürzter Handel statt. In Frankfurt, Helsinki, Kopenhagen, Mailand, Moskau, Oslo, Seoul, Stockholm, Tokio, Wien und Zürich bleiben wegen Silvester die Börsen geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Technologiekonzern Siemens stellt seine Mehrheitsbeteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers infrage. "Wir bewerten die ökonomischen Möglichkeiten für die Siemens AG im Gesundheitswesen", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas im Interview mit dem Handelsblatt. Daraus werde man "dann ableiten, wie instrumentell Healthineers als eine Beteiligung dafür sind". Die Überlegungen sollen bis zu einem geplanten Kapitalmarkttag Ende 2025 abgeschlossen werden. Einige Investoren fordern bereits seit längerer Zeit, dass der Konzern seine Anteile abbaut. Aktuell hält Siemens 75 Prozent an dem Unternehmen, das seit 2018 an der Börse notiert ist. Im Zuge der Übernahme des US-Softwarespezialisten Altair könnte die Beteiligung sinken. Es gebe Synergien mit den übrigen Aktivitäten, so Thomas. "Aber sind sie groß genug, um 45 Milliarden Euro Kapitalallokation zu rechtfertigen? Natürlich nicht." Im Augenblick sei die Beteiligung für Siemens eine Möglichkeit, Wettbewerbsvorteile zu nutzen. Einer Trennung von der Bahnsparte Mobility, die Investoren ebenfalls gefordert haben, erteilte Thomas eine Absage.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember HVPI PROGNOSE: +2,6% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj -US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: 40,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 20.110,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 6.019,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 21.682,00 -0,1% Nikkei-225 39.927,69 -0,9% Schanghai-Composite 3.410,30 +0,3% Hang-Seng-Index 20.098,22 +0,0% +/- Ticks Bund -Future 132,90 +7 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 19.984,32 +0,7% DAX-Future 20.121,00 +0,3% XDAX 19.965,23 +0,4% MDAX 25.705,13 -0,0% TecDAX 3.452,27 +0,7% EuroStoxx50 4.898,88 +0,8% Stoxx50 4.305,59 +0,7% Dow-Jones 42.992,21 -0,8% S&P-500-Index 5.970,84 -1,1% Nasdaq-Comp. 19.722,03 -1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,83 -85

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Am letzten Handelstag des Jahres 2024 wird der DAX zur Eröffnung etwas leichter erwartet. Wie "alle Jahre wieder" findet am letzten Börsentag des Jahres ein verkürzter Handel bis 14 Uhr statt. Auch der Euro-Stoxx-50 wird zur Eröffnung etwas leichter gesehen, in Europa findet der Handel wie gewohnt bis zum Abend statt. Die Liquidität ist zwischen den Jahren extrem dünn, was zu größeren Kursausschlägen wie an der Wall Street am Freitag führen kann, wo der S&P-500-Index 1,1 Prozent verlor. Einige Investoren könnten noch die letzten Umschichtungen vornehmen, bei kleineren Werten kann es zum sogenannten Window-Dressing kommen.

Rückblick: Wie erwartet, verlief das Geschäft in sehr ruhigen Bahnen bei dünnen Umsätzen. Am vorletzten Handelstag des Jahres gaben hauptsächlich Risikomanager den Ton an. Die Portfolios der Anleger sollen ohne Blessuren über das Jahresende kommen. Autoaktien waren gesucht mit europaweiten Aufschlägen von 1,4 Prozent. Porsche Holding legten um 2,6 Prozent und VW um 1,9 Prozent zu, für BMW ging es um 1,8 Prozent nach oben und Mercedes-Benz gewannen 1,6 Prozent. Hier dürften Anleger schon auf ein besseres Jahr 2025 blicken, hieß es. Mit Aufschlägen von 1,0 Prozent lag auch der Bankensektor gut im Markt. Hier stützten die steigenden Renditen an den Anleihemärkten. Deutsche Bank gewannen 1,4 Prozent. BNP Paribas und Unicredit rückten um jeweils 1,7 Prozent vor. Im Gesundheitssektor erholten sich Novo Nordisk und Bavarian Nordic von der Volatilität der vergangenen Tage und legten um bis zu 3,5 Prozent zu.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Bei den Unternehmen war die Nachrichtenlage dünn. Unter Druck standen Delivery Hero mit 5,4 Prozent Minus. Der Lieferdienst hatte an Weihnachten gemeldet, dass die taiwanische Wettbewerbsbehörde TFTC keine Freigabe für den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an Uber Technologies gegeben hat. Die weiteren Schritte sind jetzt offen. Die Rückkehr von Fresenius Medical Care in den DAX trieb die Aktien um 1,7 Prozent nach oben. Sie ersetzen Covestro (-3%), die wegen der Übernahme durch Adnoc aus dem Index genommen wurden.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem sehr ruhigen Handel zum Wochenausklang berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien kurz vor dem Jahresende sehr niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben, so der Teilnehmer weiter.

USA - AKTIEN

Schwach - Gewinnmitnahmen haben zum Wochenausklang an der Wall Street für Abgaben gesorgt. Vor allem bei den Technologiewerten ging es nach unten. Hier fielen die Aktien von Nvidia, Apple, Amazon und Microsoft zwischen 1,3 und 2,0 Prozent. Jedoch konnten sich die Indizes von ihren Tagestiefs wieder etwas erholen. Zudem belasteten die steigenden Renditen am Anleihemarkt. Händler verwiesen aber auf die niedrigen Umsätze, weil viele Marktteilnehmer noch in der Weihnachtspause sein dürften. Die Nachrichtenlage war dünn. Es standen weder wichtige Konjunkturdaten noch Unternehmenstermine auf der Agenda. Bei der Tesla-Aktie wurden erneut Gewinne eingestrichen, die Titel fielen den zweiten Tag in Folge und büßten weitere 4,9 Prozent ein. Die Papiere sind seit dem 6. November, als sie nach der US-Präsidentschaftswahl zu einer Rally starteten, um 81 Prozent gestiegen. Die Hinterlegungsscheine (ADR) von Biontech gewannen 0,2 Prozent. Der Impfstoffhersteller hat Patentrechtsstreitigkeiten in den USA mit zwei Vergleichen beigelegt und zahlt dafür insgesamt knapp 1,26 Milliarden US-Dollar an die US-Gesundheitsbehörde NIH und die Universität von Pennsylvania.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,33 +0,4 4,32 -9,3 5 Jahre 4,46 +2,0 4,44 45,9 7 Jahre 4,54 +3,1 4,51 57,0 10 Jahre 4,62 +4,5 4,58 74,2 30 Jahre 4,81 +4,9 4,76 84,4

Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte auf ein Mehrmonatshoch über der Marke von 4,60 Prozent. Hier dominierte die Erwartung, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen in einem langsameren Tempo senken wird. Neue Nahrung hatte die Erwartung am Donnerstag von den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe erhalten. Diese waren in der Vorwoche weniger stark angestiegen als erwartet, was von einer unverändert guten Beschäftigungslage zeugt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0430 -0,0% 1,0431 1,0424 -5,6% EUR/JPY 164,70 +0,1% 164,48 164,25 +5,8% EUR/CHF 0,9402 +0,0% 0,9402 0,9395 +1,3% EUR/GBP 0,8285 -0,1% 0,8295 0,8287 -4,5% USD/JPY 157,91 +0,1% 157,70 157,61 +12,1% GBP/USD 1,2588 +0,1% 1,2575 1,2580 -1,1% USD/CNH 7,3076 +0,1% 7,2995 7,2955 +2,6% Bitcoin BTC/USD 93.683,00 +0,8% 92.947,40 94.517,55 +115,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam trotz der steigenden Marktzinsen leicht zurück; der Dollar-Index sank um 0,1 Prozent. Der Euro erholte sich zwar etwas dank steigender Anleiherenditen in der Eurozone, wurde aber gebremst vom ausufernden französischen Haushaltsdefizit, das nach Einschätzung von Swissquote auch die neue Regierung nicht in den Griff bekommen dürfte.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,64 70,6 +0,1% +0,04 +1,5% Brent/ICE 74,26 74,17 +0,1% +0,09 +0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Fester zeigten sich die Ölpreise. Die Notierungen für Brent und WTI stiegen um bis zu 0,8 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf den fünften wöchentlichen Rückgang der US-Lagerdaten in Folge. Die Akteure spekulierten zudem auf weitere Wirtschaftsstimuli der chinesischen Regierung und eine in der Folge steigende chinesische Ölnachfrage, hieß es zur Begründung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.622,74 2.621,50 +0,0% +1,24 +27,2% Silber (Spot) 29,48 29,39 +0,3% +0,09 +24,0% Platin (Spot) 918,03 916,03 +0,2% +2,00 -7,5% Kupfer-Future 4,14 4,12 +0,5% +0,02 +4,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab nach. Die Feinunze verlor 0,7 Prozent auf 2.616 Dollar. Der Pessimismus hinsichtlich der Aussicht auf deutliche US-Zinssenkungen im neuen Jahr hat den Goldpreis Ende Dezember kontinuierlich unter Druck gesetzt, was auf die Kommentare der US-Notenbank und den inflationären Charakter vieler vom designierten US-Präsidenten Donald Trump geplanter Maßnahmen zurückzuführen ist, hieß es. Längerfristig höhere Zinssätze dämpfen in der Regel die Attraktivität des zinslosen Goldes.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

FLUGZEUGABSTURZ SÜDKOREA

In Südkorea ist am Sonntag ein Passagierflugzeug von der Landebahn gerutscht, gegen eine Betonbarriere geprallt und in Flammen aufgegangen. Bei einer der tödlichsten Flugzeugkatastrophen seit Jahren kamen 179 Insassen ums Leben, es gab lediglich zwei Überlebende. Die Ermittler versuchten immer noch, die Ursache zu ermitteln.

USA

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist im Alter von 100 Jahren gestorben. "Unser Gründer, der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter, ist heute Nachmittag in Plains, Georgia, verstorben", teilte das Carter Center am Sonntag auf X mit.

ÖLLAGERDATEN USA

Die US-Rohölvorräte sind in der Woche zum 20. Dezember stärker als erwartet gesunken. Dies geht aus Daten der Energy Information Administration (EIA) hervor. Die kommerziellen Rohölvorräte ohne die strategische Erdölreserve fielen in der Woche zum 20. Dezember um 4,2 Millionen Barrel. Vom Wall Street Journal befragte Analysten hatten lediglich einen Rückgang der Rohölvorräte um 1,1 Millionen Barrel vorausgesagt.

BAYWA

Der kriselnde Agrarhandelskonzern hat sich mit Banken und Investoren auf ein langfristiges Sanierungskonzept geeinigt. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung bis 2027 mit Finanzierungspartnern und den Großaktionären Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG sowie Raiffeisen Agrar Invest AG geschlossen. Die beiden Großaktionäre beteiligen sich dabei an einer Kapitalerhöhung im Volumen von 150 Millionen Euro. Weitere Einzelheiten sollen im ersten Quartal 2025 mitgeteilt werden. Bis Ende April 2025 sei zudem die bestehende Standstill-Vereinbarung verlängert worden. Zudem kündigte Baywa zur Reduzierung der Schuldenlast an, einen Anteil von 47,5 Prozent an der österreichischen RWA Raiffeisen Ware Austria AG für 176 Millionen Euro zu verkaufen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2024 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.