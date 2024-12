Neuss (ots) -Tineco (https://de.tineco.com/), ein führender Pionier im Bereich Bodenpflege und intelligente Haushaltsgeräte, wird Tineco auf der CES 2025, die vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas stattfindet, eine Reihe neuer Produkte aus den Bereichen Bodenpflege und Küchengeräte präsentieren. In den Hallen A-D, Stand Nr. 51239, haben Besucher*innen die Möglichkeit, die neuesten Highlight-Produkte zu entdecken. Dies markiert das vierte Jahr in Folge, in dem Tineco seine Innovationen auf der CES präsentiert und weiterhin die Grenzen der intelligenten Reinigungstechnologie verschiebt.Die Neuheiten von Tineco, die auf der CES 2025 vorgestellt werden, sind fortschrittliche Problemlöser, die mühelos anspruchsvolle und moderne Aufgaben im Haushalt bewältigen. Hier ist schon einmal ein kleiner Überblick über die neuesten Haushaltshelfer:Der FLOOR ONE S9 Artist SteamDas Jahr 2025 startet mit einem Produktlaunch der ganz besonderen Art, denn er vereint modernstes Design mit unvergleichlicher Reinigungsleistung. Zudem wird die S9 Artist-Serie, als die neueste und hochentwickeltste Flaggschiff-Serie der Marke, im nächsten Jahr weltweit eingeführt.Die PURE ONE STATION 5Als Staubsauger mit einer 3-in-1-Smart-Station bietet die PURE ONE STATION 5 eine Kombination aus innovativer Technologie, hoher Benutzerfreundlichkeit und effizienter Reinigungsleistung.Der CARPET ONE CruiserDas Teppichreinigungsprodukt, welches in diesem Jahr auf den Markt kam, ist derzeit in den Vereinigten Staaten erhältlich. Der CARPET ONE Cruiser, definiert die Teppichreinigung neu und macht sie zu einer einfacheren und alltäglicheren Aufgabe.Neben den bereits erwähnten Highlight-Produkten werden vor Ort auch folgende Tineco-Produkte präsentiert: der FLOOR ONE STRETCH S7, der FLOOR ONE SWITCH S6 Stretch, der FLOOR ONE FlashDry S6 und der FLOOR ONE S5 PET in der Kategorie Wischsauger, der PURE ONE A50S und der A30S in der Kategorie Staubsauger sowie die CHIERE ONE Serie in der Kategorie Küchengeräte.Über TinecoSeit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Tineco von der Produktion seines ersten Staubsaugers zu einem globalen Marktführer für intelligente Haushaltsgeräte entwickelt. Im Jahr 2019 präsentierte Tineco den weltweit ersten smarten Staubsauger und setzte damit einen neuen Maßstab in der Reinigungsbranche. Heute umfasst das Portfolio der Marke innovative Lösungen in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege, stets angetrieben von der Vision, das Leben durch intelligente Technologien zu vereinfachen.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/5939668