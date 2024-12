Zürich - Die Kursbewegungen halten sich am Montag am Devisenmarkt in Grenzen. Das Geschäft sei impulsarm und verlaufe einen Tag vor dem Jahreswechsel in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Das Euro/Franken-Paar hat sich im Laufe des Vormittags kaum bewegt und wird am späten Vormittag zu 0,9413 gehandelt und damit weiter über der Marke von 94 Rappen. Am Freitagmittag notierte der Euro noch klar darunter bei 0,9377. Auch das Dollar/Franken-Paar hat ...

