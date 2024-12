Berlin (ots) -Apple hat Temu, den Online-Marktplatz direkt ab Werk, als eine der besten Apps des Jahres 2024 ausgezeichnet.In einer Pressemitteilung beschrieb Apple den App Store als "den sichersten und besten Ort für Nutzer, um Apps und Spiele zu entdecken und herunterzuladen", dank einer soliden Struktur aus Tools, Technologien und sorgfältiger Kuratierung.Beliebteste iPhone-App in 24 MärktenTemu rangiert in 24 von rund 30 Märkten, in denen Apple lokale Ranglisten veröffentlicht, als beliebteste iPhone-App - darunter die USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien, Irland, Niederlande, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Polen, Australien, Neuseeland, Südkorea, die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika. Laut Apple App Store-Daten ist Temu zudem die zweitmeist heruntergeladene App in Japan, Italien und Frankreich.Weltweite Anerkennung durch VerbraucherTemu erlangte weltweit Anerkennung für seine Beliebtheit bei Verbrauchern und das stetig steigende Vertrauen. Im September gewann Temu den "Best Promotion Award 2024" von Blix in Polen, eine Auszeichnung, die durch Verbrauchervotum vergeben wird. Drei Monate zuvor wurde Temu in Polen mit dem "Market Success Award" bei den Retail Awards geehrt.Im November wurde Temu von "Nikkei Trendy" als eines der "Top 30 Hit-Produkte 2024" ausgezeichnet und war damit der einzige Online-Marktplatz auf der Liste. Im Dezember erhielt Temu den "Excellence Award" in der Kategorie Shopping bei den "Best App Awards 2024" in Japan für seinen positiven Einfluss auf die Nutzer im vergangenen Jahr.Unabhängige SicherheitsvalidierungEine Analyse des Schweizerischen Nationalen Testinstituts für Cybersicherheit (NTC) im Dezember hob Temus starke Leistung im Umgang mit App-Berechtigungen im Vergleich zu anderen E-Commerce-Plattformen hervor. Die Untersuchung wurde von drei NTC-Experten durchgeführt, die 60 Manntage in die Analyse der Temu-App investierten, ohne potenzielle Sicherheitslücken zu finden.Engagement für SicherheitTemus Sicherheitsansatz umfasst mehrere Phasen von Sicherheitsprotokollen:- Cybersecurity-Zertifizierung: DEKRA, ein deutsches Prüfinstitut, hat Temus Einhaltung des Mobile Application Security Assessment (MASA)-Standards bestätigt.- Bug-Bounty-Programm: In Zusammenarbeit mit der Cybersicherheitsplattform HackerOne lädt Temu Forscher ein, Schwachstellen in der App zu identifizieren und zu beheben.- Zahlungssicherheit: Partnerschaften mit führenden Kreditkartenanbietern gewährleisten die Einhaltung des Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) und bieten erweiterte Schutzmaßnahmen wie Visa 3D Secure und MasterCard ID Check.- Anti-Phishing-Maßnahmen: Als Mitglied der Anti-Phishing Working Group beteiligt sich Temu aktiv an Bemühungen zur Bekämpfung von Online-Betrug und Cyberkriminalität.Pressekontakt:Kontaktieren Sie uns:emea-pr@temu.comtemu_europe@mcgroup.comOriginal-Content von: TEMU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178071/5940154