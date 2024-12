Peking - Die Stimmung in Chinas verarbeitendem Gewerbe bleibt weiter positiv. Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, betrug der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) im Dezember 50,1 Punkte und stand damit knapp über der Schwelle von 50 Punkten, ab der Statistiker von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben sprechen. Der für Analysten und Entscheider wichtige Frühindikator hielt damit den dritten Monat in Folge einen Wert über dieser ...

