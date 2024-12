RÖVERSHAGEN (dpa-AFX) - Die Freizeitparks "Karls Erlebnis-Dörfer" melden für 2024 einen Besucherrekord. Erstmals kamen mehr als 7,5 Millionen Gäste in die bundesweit sechs Erlebnis-Dörfer, wie das Unternehmen in Rövershagen bei Rostock mitteilte. Karls sei damit Deutschlands führende Freizeitdestination.

Gründer und Geschäftsführer Robert Dahl kündigte weiteres Wachstum an. So soll in Berlin/Elstal in der Gemeinde Wustermark "Karls Welt" auf 790.000 Quadratmetern entstehen. Neben dem bereits bestehenden Erlebnis-Dorf sind demnach weitere Attraktionen geplant, darunter Deutschlands erster Bibi & Tina Freizeitpark, außerdem Hotels und Ferienhäuser.

Dahl erklärte: "Unser Ziel ist es, dass bis 2035 niemand in Deutschland weiter als 60 Minuten bis zu einem Karls Erlebnis-Dorf fahren muss." Die Freizeitparks sind eine Mischung aus Familien-Unterhaltung und dem Verkauf regionaler Produkte. Ihren Anfang nahmen die Erlebnis-Dörfer in Rövershagen, am 1992 gegründeten Erdbeerhof von Robert Dahl./ili/DP/he