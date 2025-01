Ein kalifornischer Richter hat dem Inkrafttreten eines Gesetzes zugestimmt, das süchtig machende Feeds für Kinder und Jugendliche verbietet. Kritiker:innen sehen darin eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ein neues Gesetz in Kalifornien markiert einen wichtigen Schritt in der weltweiten Debatte um den Schutz von Minderjährigen vor möglichen Gefahren durch soziale Medien. Wie Techcrunch berichtet, dürfen Social-Media-Plattformen in Kalifornien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...