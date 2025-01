The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2025ISIN NameDE000A30VM03 KRED.F.WIED.22/25 MTNUSU24788AM05 HCA 22/42 REGSXS1973750869 MEDIOBANCA 19/25 MTNXS2089160506 ANLLIAN CAP. 20/25 ZO CVES0000106445 COM.AUT.VASCO 10-25XS1711584430 SAIPEM FIN.INT. 17/25 MTNXS1715306012 AROUNDTOWN 17/25 MTNUS718549AE82 PHILLIPS 66 PRT. 2046US105756BV13 BRAZIL 13/25DE000HLB3W62 LB.HESS.THR.CARRARA01H/19