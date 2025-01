Kann der DAX am ersten Handelstag des neuen Jahres sofort einen Blitzstart hinlegen oder herrscht nach dem Jahreswechsel noch Katerstimmung? Außerdem stehen die Aktien von BASF und MTU mit neuen Analysteneinschätzungen im Fokus. Einen richtigen Blitzstart hat der DAX am ersten Handelstag des neuen Jahres nicht hingelegt, dennoch konnte der deutsche Leitindex am Donnerstagmorgen mit einem Plus von 0,56 Prozent wieder knapp die Hürde von 20.000 Punkten ...

