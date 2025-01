Nürnberg (ots) -Bei NORMA gibt's einen fulminanten Start ins Jahr 2025! Gleich zu Beginn des Monats senkt der Lebensmittel-Händler die Preise auf viele seiner Produkte deutlich. In gewohnter Manier gibt der Discounter ab sofort Preisvorteile von bis zu 24 Prozent direkt an seine Kundinnen und Kunden weiter. Mit dabei sind Taschentücher von DAUNASOFT, die bisher 1,25 Euro für 100 Stück gekostet haben und nun schon für 95 Cent zu bekommen sind. Darüber hinaus sind unter anderem auch Pesto von VILLA GUSTO, Genussländer von LECKERROM, Mayonnaise, Remoulade und Ketchup von COOK! und SUNRED sowie Filetrouladen von GUT LANGENHOF in der Preisaktion enthalten. Ein weiteres Spar-Highlight zum Start in das Jahr sind die Mini Salami Klassik von OSTERMEIER - 125 g kosten nun nur noch 1,99 Euro, statt zuvor 2,39 Euro. Eine satte Ersparnis von 40 Cent pro Packung.Im vergangenen Jahr wurden bereits mehrere hundert Artikel dauerhaft im Preis gesenkt - ganz nach dem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld". An diesem Punkt setzt NORMA die Strategie jetzt nahtlos fort und erfreut die Verbraucherinnen und Verbraucher bereits am 2. Januar mit der ersten großen Preissenkung des Jahres.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):COOK! Remoulade 500 mlBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURCOOK! Fix-Produkt Maxi-Pack 80 g / 85 g / 90 g / 92,5 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,69 EURCOOK! Mayonnaise 500 mlBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURSUNRED Tomaten Ketchup 500 mlBislang: 1,49 EURJetzt: 1,29 EURSUNRED Gewürz Ketchup 875 mlBislang: 2,29 EURJetzt: 2,19 EURVILLA GUSTO Pesto 190 gBislang: 1,29 EURJetzt: 0,99 EURVILLA GUSTO Pastasauce 476 mlBislang: 1,89 EURJetzt: 1,69 EURGUT LANGENHOF Hauchfein-Filetroulade 150 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURLECKERROM Genussländer 200 gBislang: 2,19 EURJetzt: 2,09 EURHANDL TYROL Knabber Sticks 90 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EUROSTERMEIER Mini Salami Klassik 125 gBislang: 2,39 EURJetzt: 1,99 EURDAUNASOFT Zupfi Taschentücher 100 StückBislang: 1,25 EURJetzt: 0,95 EURERNTEKRONE Gewürzgurken Auslese 670 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURERNTEKRONE Cornichons 670 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURBUSSE Curry-Wurst / Curry-Krakauer 220 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,79 EURDIE MARKE DER BAUERN Mettenden 300 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURBerliner 6 Stück, 450 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,29 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5941175