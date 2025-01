MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: UNITED INTERNET, MIXUE GROUP, SWISSCOM, WECHAT UND TIKTOK

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Moskau bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum neuen Jahr geschlossen. In Tokio ruht der Handel wegen eines Bankfeiertags. In Zürich findet wegen des Bertoldstags kein Handel statt.

FREITAG: In Moskau bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum neuen Jahr geschlossen. In Tokio findet wegen eines Bankfeiertags kein Handel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.981,00 +0,8% +0,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.434,25 +1,0% +1,0% Euro-Stoxx-50 4.857,84 -0,8% -0,8% Stoxx-50 4.296,80 -0,3% -0,3% DAX 19.867,18 -0,2% -0,2% FTSE 8.185,24 +0,1% 0% CAC 7.303,99 -1,0% -1,0% Nikkei-225 0,00 0% 0% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 133,64 +0,36 +0,20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,74 71,72 +1,4% +1,02 +1,4% Brent/ICE 75,57 74,64 +1,2% +0,93 +1,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 49,575 50,53 -1,9% -0,95 0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.642,43 2.624,27 +0,7% +18,17 +0,7% Silber (Spot) 29,42 28,88 +1,9% +0,55 +1,9% Platin (Spot) 917,73 907,00 +1,2% +10,73 +1,2% Kupfer-Future 3,99 4,01 -0,3% -0,01 -0,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Deutlicher nach oben geht es mit den Ölpreisen. Die Akteure am Ölmarkt setzen auf eine Belebung der chinesischen Nachfrage, wie es heißt. Zwar hatten die Dezember-Einkaufsmanagerindizes gezeigt, dass sich die Aktivität der chinesischen Industrie abgeschwächt hat, doch äußerte sich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache zuversichtlich, dass es mit der heimischen Wirtschaft wieder aufwärts geht.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich ein freundlicher Jahresauftakt ab. Damit dürften die Kurse einen Teil der Verluste wettmachen, die sie an den letzten Handelstagen des alten Jahres verzeichnet hatten. Stützend dürften dabei leicht sinkende Anleiherenditen wirken. Beobachter rechnen allerdings mit dünnen Umsätzen, da aufgrund der verkürzten Handelswoche viele Marktteilnehmer vermutlich noch im Urlaub seien.

Unternehmensnachrichten von Rang gibt es nicht. Dafür müssen die Anleger einige Konjunkturdaten verarbeiten. Auf der Agenda stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Dezember-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in zweiter Lesung und die Bauausgaben aus dem November.

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Totalenergies: 0,79 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 219.000 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 49,7 16:00 Bauausgaben November PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen tendieren am ersten Handelstag des Jahres 2025 schwächer.Schwache Wirtschaftsdaten aus China belasten vor allem die Aktien der Luxusgüter-Hersteller. Der Sektor der nichzyklischen Konsumwerte tendiert 1,4 Prozent schwächer; Hermes, Kering, Dior und LVMH verlieren alle über 2 Prozent. Unter den Sub-Indizes handeln die Banken mit einem Minus von 2,1 Prozent, hier belastet vor allem das Minus bei den spanischen Banken, BBVA, Santander, Sabadell und Caixabank fallen alle um über 3 Prozent. Der Chef des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo, Roberto Cingolani, will sich derweil für eine intensivere Zusammenarbeit innerhalb der Branche in Europa einsetzen. Rheinmetall notieren am Mittag 0,4 Prozent im Plus, die Aktie von Leonardo 0,3 Prozent höher. Mit plus 1,8 Prozent gehört das DAX-Schwergewicht Airbus zu den bisherigen DAX-Tagesgewinnern. Das Sentiment wird unter anderem gestützt von der nicht abreißenden Serie negativer Nachrichten rund um den Konkurrenten Boeing. Daneben hat sich Jefferies positiv zu den Airbus-Auslieferungen im vierten Quartal geäußert, gestützt vor allem auf ein starkes Wachstum der A320-Familie. Vestas profitieren derweil von der guten Auftragslage, die Aktie handelt knapp 5 Prozent im Plus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0328 -0,3% 1,0367 1,0384 -0,3% EUR/JPY 162,39 -0,3% 162,38 163,20 -0,3% EUR/CHF 0,9374 -0,1% 0,9378 0,9417 -0,1% EUR/GBP 0,8296 +0,2% 0,8274 0,8289 +0,2% USD/JPY 157,20 -0,1% 156,65 157,16 -0,1% GBP/USD 1,2451 -0,5% 1,2529 1,2526 -0,5% USD/CNH (Offshore) 7,3375 +0,0% 7,3203 7,3172 +0,0% Bitcoin BTC/USD 96.660,90 +2,2% 95.579,85 92.045,20 +2,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar legt leicht zu; der Dollarindex gewinnt 0,1 Prozent. Die US-Währung wird weiter von der Annahme gestützt, dass die US-Notenbank in diesem Jahr das Tempo ihrer Zinssenkungen drosseln wird.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am ersten Handelstag im neuen Jahr überwiegend mit Abgaben geschlossen. Dabei ging es vor allem an den chinesischen Börsen nach Veröffentlichung von schwachen Konjunkturdaten deutlich abwärts. Die in China veröffentlichten Einkaufsmanager-Daten für Dezember haben einen langsameren Anstieg der Produktionstätigkeit im Land aufgezeigt. Unter den Einzelwerten fielen Alibaba in Hongkong um 1,3 Prozent. Die Alibaba Group trennt sich von ihrer Mehrheitsbeteiligung an dem chinesischen Hypermarktbetreiber Sun Art. Die Titel von Sun Art knickten daraufhin um 22,2 Prozent ein. In Südkorea schloss der Kospi wenig verändert. Die Regierung des Landes hatte die Wachstumsprognose für das laufende Jahr gesenkt. Die Aktie von Rainbow Robotics machte indessen einen Kurssprung um rund 30 Prozent, nachdem Samsung Electronics (+0,4%) seinen Anteil an dem Unternehmen aufgestockt hatte.

CREDIT

Mit unveränderten Risikoprämien ist der europäische Kreditmarkt ins Neue Jahr gestartet. Die meisten Anleger dürften erst ab der kommenden Woche wieder aktiv am Geschehen teilnehmen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

LANG & SCHWARZ

hat im vierten Quartal von einem positiven Börsenumfeld profitiert. Die Bank steigerte ihr Handelsergebnis kräftig und erzielte das umsatzstärkste Quartal der Firmengeschichte.

UNITED INTERNET

hat den bisherigen Finanzvorstand der Schwarz Gruppe in gleicher Position zum Telekomanbieter geholt. Carsten Theurer ist seit dem 1. Januar CFO und damit Nachfolger von Ralf Hartings, der United Internet Ende März auf eigenen Wunsch verlässt.

MIXUE GROUP

ein chinesischer Hersteller von Erfrischungsgetränken und Eiscreme, strebt einen Börsengang in Hongkong an. Damit soll die Produktion ausgebaut werden.

SWISSCOM

hat die Gewinnprognose 2024 gesenkt, weil der Abschluss der 8 Milliarden Euro teuren Übernahme von Vodafone Italia noch im abgeschlossenen Jahr verbucht werden wird und nicht wie ursprünglich vorgesehen im ersten Quartal 2025. Der Schweizer Telekomanbieter erwartet nunmehr für 2024 einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 4,3 bis 4,4 Milliarden Schweizer Franken statt wie bisher 4,5 bis 4,6 Milliarden Franken.

WECHAT UND TIKTOK

haben die Genehmigung erhalten, ihre beliebten Apps in Malaysia weiter zu betreiben. Sie sind damit die ersten Unternehmen, die die neuen Lizenzanforderungen zur Verbesserung der Online-Sicherheit in dem südostasiatischen Land erfüllen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2025 06:52 ET (11:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.