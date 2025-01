KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Attentat in New Orleans:

"Wenn Donald Trump in Reaktionen auf den Anschlag in New Orleans jubiliert, er habe mit seiner Warnung vor kriminellen Einwanderern recht gehabt, leugnet er, dass der Attentäter in den USA geboren wurde. Ein Grenzzaun hätte ihn ebenso wenig abgehalten wie jener "Muslim-Ban", mit dem Trump einst Einreisen aus islamischen Ländern untersagte. Der "Kampf gegen den Terror" ist keine Schlacht, die mit ausreichender Härte irgendwann gewonnen werden kann. Sondern ein anhaltender Wettlauf: Für jede Sicherheitskontrolle, mit der wir auf Flugzeugentführungen reagiert haben, lassen sich Terroristen neue Anschlagsmethoden einfallen. Für jede Online-Ausspähung, mit der Terrorpläne vereitelt werden, erfinden die Drahtzieher neue Tricks zur Kommunikation. Uns bleibt nur, wachsam zu bleiben und den Kampf an vielen Fronten zu führen: In Bildungsarbeit und Integration, in Prävention gegen Radikalisierung, bei der Absicherung von Veranstaltungen und Ermittlungen gegen Gefährder."/DP/jha