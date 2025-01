"Am 27. Dezember 2024 veröffentlichte unser Dachverband BGA seine Forderungen an die nächste Bundesregierung in Berlin", berichtet der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. in seinem Newsletter. BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura sagte, man stehe in Deutschland dicht am Abgrund. "Eine anhaltende Rezession, eine marode Infrastruktur, internationale Krisen und dazu...

Den vollständigen Artikel lesen ...