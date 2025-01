The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.01.2025ISIN NameFR0128537174 FRANKREICH 24/25 ZODE000HLB53L1 LB.HESS.THR.CARRARA01B/24US370334CS18 GENL MILLS 22/25XS2463505581 E.ON SE MTN 22/25DE000HLB2U99 LB.HESS.THR.CARRARA07H/20DE000NLB0TM2 NORDLB GELDM.FRN 01/19