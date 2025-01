Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock verzeichnete am gestrigen Donnerstag die höchsten Tagesabflüsse seit seiner Auflegung vor rund einem Jahr. Dies markiert einen Wendepunkt für das beliebte Investmentprodukt, das in der Vergangenheit kräftige Zuflüsse verzeichnet hat. Dreht sich nun der Wind?Am ersten Handelstag nach Neujahr verzeichnete BlackRocks IBIT massive Abflüsse in Höhe von 332,6 Millionen Dollar, wie Daten von Farside Investors zeigen. Dies ist der höchste Tagesverlust seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...