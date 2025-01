Nürnberg - Im Dezember hat es in Deutschland 170.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr gegeben.Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl um 33.000 auf 2.807.000, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote legte gegenüber dem Vormonat leicht um 0,1 Punkte auf 6,0 Prozent zu. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.