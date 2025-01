Bern - Mit 239'535 neuen Personenwagen sind 2024 in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 12'679 Fahrzeuge respektive 5 Prozent weniger in Verkehr gesetzt worden als 2023. Das Marktniveau bleibt weiterhin deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau von rund 300'000 Immatrikulationen zurück. Neben der konjunkturellen Eintrübung haben nach Einschätzung des Branchenverbandes auto-schweiz auch falsche politische Signale in Bezug auf den weiteren Markthochlauf ...

