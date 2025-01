Das Pfund Sterling scheint gegenüber dem US-Dollar bei 1,2400 anfällig zu sein, da die Fed weniger Zinssenkungen in diesem Jahr signalisiert hat - Der Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA deutet auf eine Verbesserung der Arbeitsmarktbedingungen hin - Es wird erwartet, dass die BoE die Zinsen in diesem Jahr um 60 Basispunkte senken ...

