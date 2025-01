DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Januar (3. KW)

=== M O N T A G, 13. Januar 2025 *** 04:15 HK/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Dialog bei Asian Financial Forum 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf einer SPD-Wahlkampfveranstaltung, Bielefeld 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Jahresauftakt 2025 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Townhall auf einer SPD-Wahlkampfveranstaltung, Lünen 18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 4Q *** - CN/Außenhandel Dezember D I E N S T A G, 14. Januar 2025 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q *** 08:15 HK/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Zentralbankkonferenz *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2024 und 4Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember *** 16:00 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede bei Central Exchange *** - US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung zu "An Economy That Works for All" M I T T W O C H, 15. Januar 2025 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 4Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November *** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Investorenkonferenz *** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2024 *** 11:00 EU/Industrieproduktion November *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 4Q *** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der Maryland Chamber of Commerce *** - Opec-Ölmarktbericht D O N N E R S T A G, 16. Januar 2025 *** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember *** 08:00 GB/BIP November *** 08:00 GB/Handelsbilanz November *** 08:00 GB/Industrieproduktion November *** 08:00 GB/Produktion im Dienstleistungssektor November *** 11:00 EU/Handelsbilanz November *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 11./12. Dezember *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar *** 16:00 US/Lagerbestände November F R E I T A G, 17. Januar 2025 *** 03:00 CN/BIP 4Q *** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Dezember 08:00 DE/Baugenehmigungen November *** 10:00 EU/EZB, Euroraum-Leistungsbilanz November *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember endgültig *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember ===

