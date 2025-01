Allein im November 2024 exportierte Peru 4.563 Tonnen Knoblauch für 13,4 Millionen USD, was einer Steigerung von 22 % in der Menge und 76 % im Wert entspricht, berichtet Agraria.pe. Bildquelle: Pixabay Bei dem Durchschnittspreis wurde ein Anstieg von 44 % verzeichnet, wobei 2,94 USD pro kg erreicht worden sind. Von Januar bis Oktober waren die Exportmengen in jedem Monat niedriger, obwohl...

