NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 4800 auf 4000 Pence gesenkt. Aus Bewertungssicht rückten die Papiere des Konsumgüterherstellers näher an die Spitze des Sektors, was nicht gerechtfertigt sei, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risiken neige sich zur negativen Seite hin, denn das Absatzpotenzial reiche wohl nicht aus, um das Wachstumsziel zu erreichen, zumal dem Unternehmen auch die Marktdominanz fehle./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2025 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 00:45 / EST

GB00B10RZP78