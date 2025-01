HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens von 215 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine weitere Vereinfachung der komplexen Konzernstruktur sei notwendig und auch wahrscheinlich, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Montag vorliegenden Studie. Einige Schritte seien schon eingeleitet. So habe das Management angekündigt, einen Plan für die Beteiligung an Siemens Healthineers auszuarbeiten./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

