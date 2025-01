Magdeburg - Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist die Zahl der Todesopfer auf sechs gestiegen.Eine 52-jährige Frau sei in einem Krankenhaus im Umland von Magdeburg ihren Verletzungen erlegen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg am Montag der dts Nachrichtenagentur. Die Behörde leitet die Ermittlungen zum Anschlag. Die Zahl der Verletzten war zuletzt mit fast 300 angegeben worden.Bei dem Anschlag war ein Mann am 20. Dezember über den Weihnachtsmarkt gerast und hatte dabei zahlreiche Personen erfasst. Bei den unmittelbar Getöteten handelte es sich um einen neunjährigen Jungen sowie vier Frauen im Alter von 45, 52, 67 und 75 Jahren. Zuletzt hieß es zwar, dass keine der Verletzten in den Magdeburger Kliniken mehr in Lebensgefahr schwebten, die jetzt verstorbene Frau wurde dabei aber dem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft zufolge nicht erfasst, da sie in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt behandelt wurde.Bei dem Täter handelt es sich um einen aus Saudi-Arabien stammenden 50-Jährigen, der zuvor schon länger im Visier der Sicherheitsbehörden war. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.