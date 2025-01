News von Trading-Treff.de Zum Wirtschaftskalender zu den US-QuartalszahlenEKMI - Dienstleistung: 9:15 SP, 9:45 IT, 9:50 FR, 9:55 DE 10:00 EU 10:30 EWU: sentix-Konjunkturindex Januar14:00 DE: Verbraucherpreise Januar (Vorabschätzung) y/y15:45 US: S&P Global EKMI Dienstleistungssektor Dez.16:00 US: Auftragseingang Industrie Nov. Volume Profile: VAL: 19894 VAH: 19958 POC: 19907 (FDAX +15)XDAX Close 17:30: 19909 FDAX Close 22:00: 19910Ich wünsche allen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...