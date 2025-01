Apple Intelligence entwickelt sich von Update zu Update immer mehr zu einem Speicherfresser auf iPhones und iPads. Seit dem Release von iOS 18.1 hat sich der erforderliche Systemspeicher beinahe verdoppelt - ein Ende ist noch nicht in Sicht. Mit dem KI-Paket Apple Intelligence, das ab April 2025 auch in Deutschland starten soll, wächst der benötigte Speicherplatz immer weiter an. Waren es mit dem Release von iOS 18.1 noch vier Gigabyte Speicher, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...