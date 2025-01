DJ MARKT USA/Leichtes Plus - Chip-Werte nach starken Foxconn-Zahlen gesucht

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 erhöht sich um 0,5 Prozent. Allerdings dürfte Zurückhaltung herrschen, da im Wochenverlauf wichtige US-Konjunkturdaten auf der Agenda stehen - allen voran der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember am Freitag. Die Daten hatten sich zuletzt recht volatil gezeigt, aufgrund der Auswirkungen durch Streiks und Wirbelstürme. Die Anleger hoffen, dass die Arbeitsmarktdaten auf solides Wirtschaftswachstum hindeuten, das jedoch nicht so stark ausfällt, so dass es der US-Notenbank noch schwerer fällt, die Leitzinsen weiter zu senken.

Die US-Notenbank hatte auf ihrer Dezember-Sitzung nur noch zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt, was gegenüber den noch im September avisierten vier Zinssenkungen eine erhebliche Reduzierung darstellt. Die zahlreichen im Wochenverlauf anstehenden Reden von Fed-Mitgliedern dürften daher wahrscheinlich einen zurückhaltenden Ton anschlagen, was weitere Zinssenkungen angeht.

Zu Wochenbeginn stehen der PMI-Einkaufsmanagerindex für den Dezember in zweiter Lesung sowie der Auftragseingang der Industrie für November zur Veröffentlichung an - beide nach der Handelseröffnung.

Bei den Einzelwerten gewinnen die Aktien von Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) vorbörslich 1,9 bzw. 2,7 Prozent. Auslöser sind starke Zahlen des taiwanischen Auftragsfertigers Foxconn Technology für das vierte Quartal. So hat das Unternehmen einen Rekordumsatz erzielt, was auf starke Nachfrage nach Servern für KI-Technologien zurückzuführen ist. Zudem wird mit einem deutlichen Umsatzwachstum im ersten Quartal gerechnet.

