MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen etwas von Hochs zurück

DOW JONES--Europas Börsen können die Gewinne bis Montagnachmittag nicht vollständig behaupten und kommen von den Tageshochs zurück. Der DAX gewinnt 1 Prozent auf 20.113 Punkte und notiert damit aber weiter klar über der Marke von 20.000 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,7 Prozent auf 4.953 Punkte nach oben. Der Euro kann derweil Niveaus von über 1,04 Dollar nicht halten und gibt auf 1,0391 Dollar nach.

Gestützt wird das Sentiment von Berichten, dass Berater des gewählten US-Präsidenten Donald Trump angeblich prüfen, ob Einfuhrzölle, die für alle Länder gelten sollen, sich auf bestimmte kritische Importe beschränken könnten. Trump hat den Bericht allerdings zwischenzeitlich dementiert, wie er auf Truth Social mitteilte.

Der österreichische Aktienmarkt hinkt mit einem Plus von 0,2 Prozent der gesamteuropäischen Entwicklung hinterher. Dass dort eine mögliche Regierung unter Führung der rechten FPÖ wahrscheinlicher geworden ist, sorgt möglicherweise für Zurückhaltung.

Positiv für die Stimmung wirken auch gute Konjunkturdaten aus China. Dort ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor im Dezember auf 52,2 von 51,5 deutlicher in den Expansionsbereich über 50 Punkten gestiegen. Zuvor zeigte allerdings bereits der staatliche Index eine ganz ähnliche Bewegung. Die revidierten Einkaufsmanagerindizes aus Europa für Dezember sind derweil im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

Keine guten Nachrichten kommen von der Inflationsfront. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex ist im Dezember in Deutschland um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, und damit deutlich stärker als die erwarteten 0,4 Prozent. In der vergangenen Woche war es bereits mit den spanischen Preisdaten kräftiger als erwartet nach oben gegangen. Das lässt nichts Positives erwarten für die am Dienstag anstehenden gesamteuropäischen Inflationsdaten.

Technologiewerte gesucht - Microsoft investiert Milliarden

Für den Technologie-Sektor geht es 3,4 Prozent nach oben. Hier stützt die Ankündigung von Microsoft, im Geschäftsjahr 2025 rund 80 Milliarden Dollar in Datencenter investieren zu wollen. Der Stimmung zuträglich ist auch, dass der Apple-Zulieferer Foxconn gute Zahlen vorgelegt hat. Der taiwanische Auftragsfertiger verzeichnete in fast allen wichtigen Segmenten ein Umsatzwachstum, das von der Nachfrage nach KI-Servern angetrieben wurde. Zudem startet die Technologiemesse CES in Las Vegas. Der Chef des KI-Flaggschiffs Nvidia, Jensen Huang, wird dort bereits am Berichtstag der Hauptredner sein.

Im DAX springen Infineon um 6,6 Prozent, für ASML geht es in Amsterdam um 5,7 Prozent höher. Auch STMicro verteuern sich um 6,7 Prozent. Bei den deutschen Nebenwerten liegen Süss Microtec (+6%), Elmos (+9,7%) und Aixtron (+3,6%) sehr fest.

Bei den Autoaktien (+2,8%) setze der Markt auf eine Aufholjagd, nachdem sie die Verlierer des Vorjahres waren, heißt es. Für VW geht es um 3 Prozent nach oben. Hier stützt zusätzlich, dass VW gemeinsam mit der chinesischen Beteiligung XPeng ein Schnellladenetz für E-Autos aufbauen will. BMW gewinnen 4,3 Prozent und Daimler Truck 5,1 Prozent.

Verkauft werden Rüstungsaktien. In Deutschland fallen Rheinmetall (-1,7%) und Hensoldt (-1,9%), in Italien Leonardo um 1,9 Prozent, in London geben BAE Systems um 1,3 Prozent nach.

Im SDAX geht es für Mutares um 2,1 Prozent nach oben. Die Beteiligungsgesellschaft erwirbt vom Nutzfahrzeughersteller Iveco dessen Feuerwehrtechnik-Tochter Magirus. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. In den vergangenen Tagen hatte Mutares bereits verschiedene Unternehmenskäufe bekannt gegeben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.952,89 +1,7% 81,44 +1,2% Stoxx-50 4.341,99 +0,6% 25,95 +0,8% DAX 20.112,74 +1,0% 206,66 +1,0% MDAX 25.678,40 +0,7% 178,00 +0,4% TecDAX 3.463,05 +1,4% 47,95 +1,3% SDAX 13.983,68 +1,2% 168,16 +2,0% FTSE 8.225,40 +0,0% 1,42 +1,3% CAC 7.393,63 +1,5% 111,41 +0,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,46 +0,03 +0,10 US-Zehnjahresrendite 4,63 +0,03 +0,06 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0391 +0,9% 1,0315 1,0294 +0,3% EUR/JPY 163,54 +0,9% 162,57 161,98 +0,4% EUR/CHF 0,9399 +0,4% 0,9382 0,9365 +0,2% EUR/GBP 0,8306 +0,1% 0,8288 0,8293 +0,4% USD/JPY 157,41 +0,0% 157,62 157,36 +0,1% GBP/USD 1,2510 +0,7% 1,2445 1,2413 -0,0% USD/CNH (Offshore) 7,3337 -0,4% 7,3553 7,3615 -0,0% Bitcoin BTC/USD 100.974,80 +2,3% 99.336,10 98.178,30 +6,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,87 73,96 +1,2% +0,91 +4,4% Brent/ICE 77,31 76,51 +1,0% +0,80 +3,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,8 49,60 -3,6% -1,80 -1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.632,02 2.640,23 -0,3% -8,20 +0,3% Silber (Spot) 30,02 29,62 +1,3% +0,39 +4,0% Platin (Spot) 944,60 941,43 +0,3% +3,17 +4,2% Kupfer-Future 4,16 4,05 +2,5% +0,10 +3,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

