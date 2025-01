DJ MÄRKTE USA/Fester - Chip-Werte steigen nach starken Foxconn-Zahlen

DOW JONES--Mit teils kräftigen Aufschlägen ist die Wall Street in die neue Handelswoche gestartet. Vor allem bei den Technologiewerten geht es deutlicher nach oben. Hier treiben starke Quartalszahlen von Foxconn die Chipwerte nach oben. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,5 Prozent auf 42.939 Punkte. Der S&P-500 steigt um 1,0 Prozent, und der Nasdaq-Composite legt um 1,5 Prozent zu.

Teilnehmer sprechen aber auch von Zurückhaltung im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts für den Dezember am Freitag. Die Daten hatten sich zuletzt volatil gezeigt, aufgrund der Auswirkungen durch Streiks und Wirbelstürme. Anleger hoffen, dass die Arbeitsmarktdaten auf solides Wirtschaftswachstum hindeuten, es gleichzeitig jedoch nicht so stark sein soll, dass es der US-Notenbank noch schwerer fällt, die Leitzinsen weiter zu senken.

Die Federal Reserve hatte auf ihrer Dezember-Sitzung nur noch zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt, was gegenüber den noch im September avisierten vier Zinssenkungen eine erhebliche Reduzierung darstellt. Die zahlreichen im Wochenverlauf anstehenden Reden von Fed-Mitgliedern dürften daher wahrscheinlich einen zurückhaltenden Ton anschlagen, was weitere Zinssenkungen angeht.

Für Bewegung sorgen aber auch mögliche Änderungen der Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Dessen Berater prüfen nach Aussagen informierter Personen Einfuhrzölle, die für alle Länder gelten sollen, sich aber auf bestimmte kritische Importe beschränken würden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen Bericht der Washington Post. Trump hat den Bericht allerdings zwischenzeitlich dementiert, wie er auf Truth Social mitteilte.

Zu Wochenbeginn stehen der PMI-Einkaufsmanagerindex für den Dezember in zweiter Lesung sowie der Auftragseingang der Industrie für November zur Veröffentlichung an.

Dollar fällt - Ölpreise legen leicht zu

Der Dollar zeigt sich mit deutlichen Abgaben, der Dollar-Index verliert 0,7 Prozent. Allerdings dürften Händler im Vorfeld des am Freitag anstehenden wichtigen US-Arbeitsmarktberichts Vorsicht walten lassen. Der Dollar ist in jüngster Zeit stark angestiegen, so dass Potenzial für einen kurzfristigen Rücksetzer besteht, "vielleicht aufgrund einiger Gewinnmitnahmen" vor den Arbeitsmarktdaten, sagt Pepperstone-Stratege Michael Brown. Er wolle aber nicht zu viel in den aktuellen Rückgang des Dollar hineininterpretieren und bleibt positiv für die mittelfristigen Aussichten des Greenback gestimmt.

Die Ölpreise steigen. Die Notierungen für Brent und WTI klettern um bis zu 1,3 Prozent. Die Ölpreise haben einen guten Start ins Jahr hingelegt, der durch die Hoffnung auf weitere chinesische Konjunkturmaßnahmen und die Aussicht auf eine höhere Nachfrage aufgrund des kalten Wetters gestützt wird, wie es heißt.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen uneinheitlich nach den deutlichen Gewinnen am Freitag.

Starke Foxconn-Zahlen treiben Chip-Werte an

Bei den Einzelwerten gewinnen die Aktien von Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) 3,7 bzw. 3,1 Prozent. Auslöser sind starke Geschäftszahlen des taiwanischen Auftragsfertigers Foxconn Technology für das vierte Quartal. So hat das Unternehmen einen Rekordumsatz erzielt, was auf starke Nachfrage nach Servern für KI-Technologien zurückzuführen ist. Zudem wird mit deutlichem Umsatzwachstum im ersten Quartal gerechnet.

Für die Aktien von U.S. Steel geht es um 4,2 Prozent nach oben. Der US-Konzern und das japanische Unternehmen Nippon Steel haben am Montag gemeinsam Klage eingereicht, um den Verkauf von U.S. Steel an Nippon Steel doch zu ermöglichen. US-Präsident Joe Biden hatte die Übernahme aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DIA 42.939,42 +0,5% 207,29 +0,9% S&P-500 6.001,45 +1,0% 58,98 +1,6% Nasdaq-Comp. 19.912,70 +1,5% 291,02 +3,1% Nasdaq-100 21.627,69 +1,4% 301,53 +2,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,28 +0,6 4,28 4,4 5 Jahre 4,43 +1,9 4,41 5,3 7 Jahre 4,53 +3,0 4,50 5,4 10 Jahre 4,63 +2,9 4,60 5,7 30 Jahre 4,84 +3,0 4,81 6,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0391 +0,9% 1,0315 1,0294 +0,3% EUR/JPY 163,44 +0,8% 162,57 161,98 +0,3% EUR/CHF 0,9397 +0,3% 0,9382 0,9365 +0,2% EUR/GBP 0,8308 +0,2% 0,8288 0,8293 +0,4% USD/JPY 157,32 -0,0% 157,62 157,36 -0,0% GBP/USD 1,2511 +0,7% 1,2445 1,2413 -0,0% USD/CNH (Offshore) 7,3303 -0,4% 7,3553 7,3615 -0,1% Bitcoin BTC/USD 100.733,80 +2,1% 99.336,10 98.178,30 +6,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,90 73,96 +1,3% +0,94 +4,4% Brent/ICE 77,12 76,51 +0,8% +0,61 +3,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,925 49,60 -3,4% -1,68 -1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.632,35 2.640,23 -0,3% -7,88 +0,3% Silber (Spot) 29,97 29,62 +1,2% +0,34 +3,8% Platin (Spot) 945,50 941,43 +0,4% +4,07 +4,2% Kupfer-Future 4,14 4,05 +2,1% +0,08 +3,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

